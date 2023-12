Quatre ados tombent dans une rivière : un mort et un disparu

(Ottawa) Un adolescent a perdu la vie et un autre était encore porté disparu jeudi matin après que quatre jeunes soient tombés dans la rivière Rideau, dans le sud d’Ottawa, peu avant minuit mercredi soir.

La Presse Canadienne

La police a déclaré que les équipes d’urgence sont intervenues près du chemin Nicolls Island à 23 h 44, après qu’un appel ait rapporté la chute de quatre adolescents dans la rivière.

Deux des garçons ont été immédiatement tirés de l’eau et transportés à l’hôpital par les ambulanciers tandis que deux adolescents âgés de 16 ans et de 17 ans ont été portés disparus. Plus tard, des plongeurs de la police ont retrouvé le corps de l’un d’eux.

Les recherches pour retrouver le deuxième garçon ont été interrompues pendant la nuit et ont repris jeudi matin.

La police a déclaré que l’opération de sauvetage, menée dans des conditions très difficiles, comprenait une recherche en surface et dans l’eau.