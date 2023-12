Abdellah Affane, 20 ans, serait lié à un meurtre survenu fin novembre à Saint-Léonard

La découverte d’un individu battu et ligoté gisant au sol dans le tunnel Ville-Marie après avoir réussi à s’extirper du coffre d’une voiture, lundi, et le récent meurtre d’un jeune homme survenu à Saint-Léonard il y a deux semaines seraient liés, a appris La Presse.

Un des liens entre les deux évènements serait, entre autres, Abdellah Affane, 20 ans, considéré par la police comme un membre du gang EGK, ou « Everybody Gets Killed ».

Il aurait été aperçu dans des établissements de la rue Jean-Talon Est, peu après la découverte d’un jeune homme inconscient, atteint d’au moins un projectile, dans une voiture garée dans un rond-point de la rue Fontenelle, dans l’arrondissement de Saint-Léonard, le 30 novembre dernier.

Abdellah Affane, qui résiderait non loin de la scène de crime, était alors accompagné de plusieurs autres jeunes hommes, selon nos informations.

PHOTO FOURNIE PAR LE SERVICE DE POLICE DE LAVAL Abdellah Affane

Le lendemain du meurtre, dans le cadre de son enquête, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) s’est rendu dans un des appartements, devant lequel le corps de la victime avait été découvert par un passant, en plein après-midi, afin de collecter des séquences vidéo ou audio. Le même manège s’est répété dans les établissements où Abdellah Affane et les individus qui l’accompagnaient auraient été aperçus la veille.

Le SPVM n’a pas encore annoncé d’arrestation dans ce dossier considéré comme le 33e meurtre à survenir sur le territoire de la métropole.

Capturé, il s’échappe d’un coffre de voiture

Puis, lundi dernier, les autorités ont été alertées vers 20 h 40 par plusieurs appels de citoyens au 911 au sujet d’un homme couché sur une voie de circulation du tunnel Ville-Marie, près de la sortie Atwater : Abdellah Affane.

La Sûreté du Québec, qui a juridiction dans ce secteur, a secouru l’individu qui était alors ligoté et présentait de graves blessures, dont certaines auraient été infligées par arme blanche.

Le jeune homme a été transporté à l’hôpital, et on ne craignait plus pour sa vie mardi. Il aurait réussi à s’évader par lui-même du coffre d’une voiture dont on ignore toujours l’identité et la destination du conducteur.

Le SPVM a ensuite pris en charge l’enquête puisque de premières informations obtenues par les enquêteurs indiquaient qu’il avait été enlevé plus tôt en soirée dans le quartier Centre-Sud. On ignore aussi quelles étaient les motivations derrière l’enlèvement.

Les enquêteurs avaient prévu se rendre à l’hôpital mardi pour interroger Abdellah Affane, mais là aussi, aucune arrestation n’avait été effectuée.

Le groupe criminel EGK aurait récemment été mis sur pied par des individus de Saint-Léonard, confiait une source criminelle en mars dernier.

Déjà arrêté pour vol de voiture

Abdellah Affane avait été arrêté en avril dernier en compagnie de trois complices alors qu’il tentait de voler un Jeep dans le stationnement d’un hôtel à Laval. Les quatre jeunes hommes ont ensuite été accusés de tentative de vol de véhicule et de possession d’outils de cambriolage.

Deux d’entre eux, Ahmed Mekkika et Aymen Ouassim, tous deux âgés de 18 ans, ont été pris en charge par la police régionale de Peel puisqu’ils étaient sous le coup d’un mandat d’arrêt et recherchés dans le cadre d’un dossier de tentative de meurtre survenue en Ontario. ​​​​​

Adbellah Affane avait, quant à lui, été libéré sous conditions. Il est toujours en attente de procès dans ce dossier devant la Cour du Québec.

Quant au meurtre à Saint-Léonard, il s’agissait alors du deuxième évènement du genre à survenir dans le secteur en quelques années à peine : la jeune Meriem Boundaoui a été tuée à un coin de rue seulement.

L’adolescente de 15 ans, venue d’Algérie pour étudier au Québec, avait été tuée par balle à l’heure du souper le 7 février 2021, alors qu’elle était passagère dans une voiture immobilisée à l’angle des rues Jean-Talon et Valdombre, dans Saint-Léonard.

Avec Daniel Renaud et Mayssa Ferah, La Presse