Enlevé, battu et ligoté, un jeune homme relié aux gangs de rue a réussi à s’extirper du coffre d’une voiture qui roulait alors sur la route 136, dans le tunnel Ville-Marie, lundi soir.

Les autorités indiquent avoir été alertées vers 20 h 40 par plusieurs appels de citoyens au 911 au sujet d’un homme couché sur une voie de circulation de cette route, près de la sortie Atwater.

La Sûreté du Québec, qui a juridiction dans ce secteur, a secouru l’individu qui était alors ligoté et présentait de sévères blessures dont certaines auraient été infligées par arme blanche. Transporté à l’hôpital, on ne craignait plus pour sa vie mardi. Le jeune homme aurait réussi à s’évader par lui-même du coffre d’une voiture dont on ignore toujours l’identité et la destination du conducteur.

Le Service de police de la Ville de Montréal a ensuite récupéré l’enquête puisque de premières informations obtenues par les enquêteurs indiquaient que le jeune homme âgé de 20 ans avait été enlevé plus tôt en soirée dans le quartier Centre-Sud.

PHOTO FOURNIE PAR LE SPVL Abdellah Affane

Selon nos informations, la victime de cet enlèvement est Abdellah Affane, 20 ans. Le jeune homme est considéré par la police comme membre d’un gang de rue de Saint-Léonard, EGK.

Déjà arrêté pour vol de voiture

Ce nouveau groupe criminel, aussi connu sous le nom de « Everybody Gets Killed », a récemment été mis sur pied par des hommes de Saint-Léonard, confiait une source criminelle en mars dernier.

Les enquêteurs avaient prévu de se rendre mardi à l’hôpital pour le rencontrer. Aucune arrestation n’a encore été effectuée dans le dossier de son enlèvement.

Abdellah Affane avait été arrêté en avril dernier en compagnie de trois complices alors qu’il tentait de voler un Jeep dans le stationnement d’un hôtel à Laval. Les quatre jeunes hommes ont ensuite accusé de tentative de vol de véhicule et de possession d’outils de cambriolage.

Deux d’entre eux, Ahmed Mekkika et Aymen Ouassim, tous deux âgés de 18 ans, ont été pris en charge par la police régionale de Peel puisqu’ils étaient sous le coup d’un mandat d’arrestation et recherchés dans le cadre d’un dossier de tentative de meurtre survenue en Ontario. ​​​​​

Adbellah Affane avait quant à lui été libéré sous conditions. Il est toujours en attente de procès dans ce dossier devant la Cour du Québec.