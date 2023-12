Presque 30 ans plus tard, le meurtre de la petite Marie-Chantale Desjardins, 10 ans, serait enfin résolu. Réal Courtemanche va comparaître mardi après-midi sous un chef de meurtre au premier degré. Véritable prédateur, il a déjà enlevé une femme à la pointe d'un couteau, puis l’a traînée de force par les cheveux dans un boisé.

C’était le 16 juillet 1994. La petite Marie-Chantale part de chez elle en vélo pour visiter une amie, mais la fillette rebrousse chemin. En après-midi, des témoins aperçoivent Marie-Chantale à un casse-croûte de Sainte-Thérèse. Puis, plus rien. Pendant quatre jours, ses parents sont sans nouvelle et alertent les policiers.

Son corps est finalement retrouvé le 20 juillet 1994 dans le boisé derrière le centre commercial Place Rosemère, à deux kilomètres de chez elle. Sa bicyclette n’est pas très loin. L’autopsie révèle qu’elle a été étranglée par son bourreau. Des marques de main sont en effet visibles sur son cou. L’enfant présente aussi des contusions au niveau des organes génitaux, ce qui laisse penser à une agression sexuelle.

Qui est l’auteur de ce crime odieux ?

Pendant trois décennies, les enquêteurs n’arrivent pas à répondre à cette question et le meurtre de Marie-Chantale Desjardins finit par tomber dans les dossiers non résolus, ces fameux cold cases. Puis, dans les derniers mois, les progrès de la science en analyse d’ADN ont contribué à dénouer l’impasse dans l’enquête.

« C’est grâce au travail minutieux et de longue haleine des enquêteurs de la division des dossiers non résolus de la Sûreté du Québec, en collaboration avec le laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale, et les méthodes innovantes utilisées de nos jours en biologie judiciaire, que le suspect a pu être identifié et arrêté », se félicite la Sûreté du Québec dans un communiqué.

Réal Courtemanche a passé presque toute sa vie derrière les barreaux. Depuis 2015, il a l’étiquette de délinquant dangereux et purge une peine à durée indéterminée – la pire des peines – pour l’enlèvement d’une femme de 27 ans. Un soir de 2011, à Princeville, Courtemanche se faufile dans la voiture de sa proie et se cache sur la banquette arrière. Il porte une tuque, des gants et des lunettes protectrices.

Quand la victime entre dans sa voiture, Courtemanche surgit et lui place un couteau près de la tête et lui ordonne de lui obéir, sinon il va la tuer. Il s’assoit à côté de sa victime et lui demande de conduire dans un quartier industriel. Il en profite pour lui toucher la cuisse. À destination, une bagarre éclate avec la victime.

Courtemanche traîne sa victime par les cheveux dans un sentier. Désespérée, elle réussit à le convaincre de retourner à la voiture, puis profite de l’arrivée d’un autre véhicule pour frapper son agresseur et prendre la fuite.

En détention, Courtemanche est si menaçant envers le personnel qu’il est détenu depuis 1999 dans des pénitenciers à sécurité maximale, rappelle la plus récente décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) qui refusait de le libérer en 2021.

Les experts brossent le portait d’un véritable prédateur au risque de récidive violente « très élevé ». Une évaluation phallométrique conclut même à une préférence sexuelle significative pour les scénarios de « viol avec humiliation ». Courtemanche est décrit comme un menteur pathologique et un manipulateur dans les rapports.

Un expert conclut qu’il se situe dans la partie supérieure des cas « mixtes » de psychopathe.