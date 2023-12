Daniel Langlois et Dominique Marchand Jonathan Lehrer et un complice accusés de meurtre

L’homme d’affaires Jonathan Lehrer et son présumé complice Robert Snider ont été accusés mercredi du meurtre de Daniel Langlois et de sa conjointe Dominique Marchand, en Dominique la semaine dernière. Ils demeurent détenus et reviendront devant la Cour en mars.