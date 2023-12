La police de Laval a arrêté en novembre un homme lié aux gangs de rue soupçonné d’avoir tiré plusieurs projectiles d’arme à feu dans le secteur de Pont-Viau.

Des détonations avaient été entendues le 6 octobre vers 11 h 55 sur la rue de Brest, à Laval. « L’enquête, prise en charge par l’escouade de Crimes contre la personne, a démontré que cinq coups de feu ont été tirés en direction d’un groupe d’individus », précise le corps policier dans un communiqué.

La fusillade n’avait fait aucune victime. Ptchyno Bruno, un homme de 25 ans connu des policiers, serait le présumé tireur dans ce dossier.

Selon nos informations, la police considère le suspect comme un membre des Profit Kollektaz, un gang de rue de Rivière-des-Prairies.

Il a été arrêté un mois après l’évènement dans un établissement licencié de Montréal, avec la collaboration du Groupe Éclipse du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Ptchyno Bruno, sorti de prison l’été dernier, est désormais accusé d’avoir déchargé une arme à feu avec une intention particulière et de bris d’ordonnance. Il avait été détenu dans le passé dans des dossiers de possession d’arme à feu et de stupéfiants. Il demeurera incarcéré et son dossier reviendra à la cour le 18 décembre prochain.

Toute personne qui aurait de l’information concernant des crimes de violence liée aux armes à feu peut communiquer de façon confidentielle sur la Ligne Info-Police au 450 662-INFO (4636) ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL-231 006-040.