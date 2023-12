Une ado de 15 ans manque à l’appel depuis plus d’une semaine

La police de Montréal sollicite l’aide de la population afin de localiser une adolescente de 15 ans qui manque à l’appel depuis plus d’une semaine. Des enquêteurs craignent pour sa santé et sa sécurité.

Lydia Lamoureux, 15 ans, a été vue pour la dernière fois le 27 novembre dernier, dans l’arrondissement de Ville-Marie, au centre-ville de Montréal.

Selon le descriptif fourni par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), l’adolescente a la peau blanche et mesure 1,60 mètre, soit l’équivalent de 5 pieds et 3 pouces. Elle a par ailleurs les yeux bruns et les cheveux châtains.

Au moment de sa disparition, elle portait un chandail à capuchon blanc et noir.

Toute personne ayant de l’information pertinente en lien avec ce dossier est invitée à composer le 911 ou encore à communiquer avec son poste de quartier.