Les médias locaux rapportent qu’une femme canadienne et son enfant sont morts dans des eaux agitées la semaine dernière.

(Ottawa) Affaires mondiales Canada affirme que deux Canadiens sont morts à Antigua.

Dylan Robertson La Presse Canadienne

Le ministère n’a pas fourni plus d’informations sur les décès survenus sur l’île des Caraïbes située au nord de la Guadeloupe, invoquant des considérations de confidentialité, mais il affirme que les responsables consulaires fournissent leur aide et qu’ils sont en contact avec les autorités locales pour obtenir plus d’informations.

Les médias locaux rapportent qu’une femme canadienne et son enfant sont morts dans des eaux agitées la semaine dernière.

La Presse Canadienne n’a pas pu vérifier ces informations de manière indépendante.

Les forces de défense d’Antigua-et-Barbuda ont déclaré dans un communiqué de presse qu’un appel au 911 avait été reçu le 30 novembre vers 6 h 45, au sujet d’une femme et d’un enfant entrant dans l’eau au niveau d’une formation rocheuse connue localement sous le nom de « pont du diable ».

Le communiqué indique que les membres des forces ont dû naviguer dans des eaux agitées avant de localiser les corps des deux personnes, ainsi que celui d’un homme « visiblement désemparé » qui a survécu.

En avril dernier, un autre Canadien serait décédé dans la même région. Les autorités ont déclaré dans un communiqué de presse avoir trouvé un « homme caucasien d’une soixantaine d’années » après qu’une personne ayant contacté le 911 a déclaré qu’« un touriste était tombé du pont du diable » le 8 avril.

À l’époque, Affaires mondiales Canada avait confirmé le décès d’un Canadien, mais n’avait pas fourni de détails, en raison de la confidentialité.