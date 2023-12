Des centaines d’armes saisies entre le Québec et les États-Unis

Près de 900 armes à feu ont été saisies cette année dans les 87 points de passages douaniers entre le Québec et les États-Unis, une hausse de 5 % en un an. Des quantités significatives d’opioïdes et de stupéfiants ont aussi été interceptées, montrent des chiffres de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

C’est ce qu’a révélé la section québécoise de l’organisation fédérale dans un bilan annuel diffusé sur son site web, ce mardi. Les données présentées vont du 1er janvier au 31 octobre 2023, ce qui veut dire que deux mois de l’année ne sont pas pris en compte.

On y apprend que « 876 armes à feu, armes et pièces d’armes » ont été captées entre le Québec et les États-Unis depuis le début de 2023, ce qui représente une augmentation de 5 % par rapport à l’année 2022.

À cela s’ajoutent aussi 127 « dispositifs prohibés » identifiés par les douaniers. Un exemple : sept filtres à carburant pouvant servir de modérateurs silencieux pour des armes ont été retrouvés à Saint-Bernard-de-Lacolle, le 7 avril dernier.

L’ASFC confirme par ailleurs avoir réalisé 4475 confiscations de drogues au total, un chiffre relativement stable par rapport à l’an dernier (4469). Ces opérations ont permis de récupérer 1113 kilogrammes d’opioïdes, 175 kilogrammes de cocaïne ainsi que 33 kilogrammes de méthamphétamine.

Montréal souvent impliquée

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Les douanes de l’aéroport Montréal-Trudeau

Plusieurs évènements reliés aux stupéfiants se sont d’ailleurs produits dans la région de Montréal. Le 24 août, notamment, 110 kilogrammes de cannabis destinés à l’exportation ont été signalés par des agents de l’aéroport Montréal-Trudeau. Selon les autorités, la drogue devait alors se rendre aux Pays-Bas.

Deux « saisies d’opium » ont également été effectuées au début du mois de mai par le Service maritime et ferroviaire de Montréal, pour un total de 403 kilogrammes, à l’aide d’un chien détecteur.

Plus récemment, le 12 septembre dernier, une somme de 106 500 $ d’argent « vraisemblablement criminel » avait également été collectée à l’aéroport international Pierre Elliott Trudeau. Au total, les autorités affirment avoir intercepté cinq millions de dollars dans la dernière année, entre le Québec et les États-Unis.

Un peu plus de 540 saisies de « marchandises de luxe » ont aussi été réalisées en 2023 pour une valeur de 2,9 millions, en hausse de 15 % sur un an. À Montréal, des articles de luxe non déclarés d’une valeur de près de 134 000 $, dont deux sacs à main valant 40 740 $, ont été identifiés début septembre.

Il faut dire que le nombre de voyageurs ayant été accueillis au Québec depuis les États-Unis a explosé cette année, en raison de la sortie de crise de la COVID-19. En 2023, l’ASFC recense 11,6 millions de voyageurs internationaux pour la province seulement, soit un bond important de 45 % par rapport à 2022. Durant la même période, quelque 39 540 demandes d’asile ont été traitées dans la province.

Le Québec compte un total de 87 points de service frontalier avec les États-Unis, dont 32 terrestres et neuf maritimes, mais aussi six gares ferroviaires, 25 aéroports et un centre postal international. Ces lieux sont répartis sur environ 813 kilomètres de frontière commune, la plus longue au Canada.