Fraudes envers des aînés vulnérables Un jeune fraudeur s’en tire à bon compte

Un fraudeur de 18 ans qui a soutiré des milliers de dollars à des aînés vulnérables via un stratagème de faux représentant s’en tire avec six mois de détention. Une peine bonbon digne du « tribunal jeunesse », selon le juge, qui n’a pas eu le choix d’entériner la suggestion commune de la Couronne et de la défense.