Plusieurs personnes ont été grièvement blessées et se trouvent dans un état critique après une collision frontale survenue samedi soir sur l’autoroute 50 entre les villes de Lachute et Mirabel.

La Presse Canadienne

L’accident a eu lieu vers 18 h 30 sur l’autoroute 50, à la hauteur du Chemin des sources, près du kilomètre 267.

Selon les premières informations de la Sûreté du Québec (SQ), un des deux véhicules aurait dévié de sa voie, ce qui aurait causé un face-à-face.

Trois occupants se trouvaient dans l’un des véhicules et ils ont tous été grièvement blessés et transportés en centre hospitalier. On craint pour la vie du conducteur.

La conductrice du second véhicule impliqué dans l’accident a aussi subi des blessures importantes et se trouve dans un état critique à l’hôpital. Elle était seule à bord de la voiture.

Des policiers spécialisés en reconstitution de scènes de collision ont été dépêchés sur les lieux afin de mieux comprendre les causes et circonstances entourant cet accident.

L’autoroute 50, entre la route 329, à Lachute, et la route 148, à Mirabel, a été fermée dans les deux directions pour une durée indéterminée.