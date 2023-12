(Montréal) La Sûreté du Québec (SQ) signale qu’avec la collaboration de onze corps de police municipaux, ses enquêteurs ont réalisé dans plusieurs régions du Québec cette semaine 26 arrestations en lien avec de la pornographie juvénile.

La Presse Canadienne

C’est le travail de l’équipe intégrée de lutte contre la pornographie juvénile (EILPJ) qui a permis de réaliser ces arrestations dans 19 municipalités québécoises.

La Sûreté du Québec signale que les 26 suspects, tous des hommes, sont âgés de 17 à 84 ans. Ils ont comparu en Chambre criminelle du palais de justice de leur région de résidence sous des accusations de production, de possession, de distribution et d’accession à de la pornographie juvénile.

Les policiers ont réalisé plusieurs perquisitions aux domiciles des suspects et du matériel informatique a été saisi pour être analysé.

Plus de 300 policiers ont pris part aux enquêtes et au déploiement ayant permis les arrestations et les perquisitions qui ont eu lieu dans les régions de Montréal, de Québec, de la Mauricie, de Lanaudière, de la Montérégie, de l’Estrie, de la Beauce, de l’Outaouais, de l’Abitibi-Témiscamingue et du Centre-du-Québec.

La police affirme que des opérations en lien avec de la pornographie juvénile ont aussi eu lieu au Nouveau-Brunswick et en Ontario, avec l’implication de la Police provinciale de l’Ontario (PPO) et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).