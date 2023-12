Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide de la population pour retrouver Kylidd Amos, 11 ans, qui est porté disparu depuis mercredi.

Le garçon a été vu pour la dernière fois le 29 novembre dernier vers 19 h près de l’intersection de la 25e avenue et de la 42e rue dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Il se déplace à pied et en transport en commun et pourrait se trouver dans n’importe quel secteur de Montréal. Ses proches craignent pour sa sécurité.

Kylidd Amos a la peau blanche, mesure 162 cm (5’3’’) et pèse 72 kg (158 lb). Il a les yeux et les cheveux bruns. Il s’exprime en anglais.

Toute personne ayant de l’information est invitée à composer le 911 ou à communiquer avec son poste de quartier.