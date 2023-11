Une femme de 61 ans a succombé à ses blessures après avoir été poignardée dans son logement du quartier Vimont à Laval, quelques heures après que des policiers soient passés chez elle à sa demande en raison du comportement erratique de son neveu et voisin, ont témoigné des proches.

« Elle est sortie, elle a marché sur le bord carport et elle s’est effondrée. Je savais qu’elle était morte quand elle est tombée », raconte, encore sous le choc, Jacqueline Brunet, une voisine des lieux du drame.

Jeudi soir, la résidence de la rue Paradis où s’est produit le meurtre était toujours entourée de rubans orange posés là par les policiers. Devant la résidence, un amas d’objets pêle-mêle, là où les paramédicaux ont tenté de réanimer la victime.

Selon les informations confirmées par le Service de police de Laval, la femme de 61 ans a été poignardée par arme blanche vers 17 h 30 à sa résidence de la rue Paradis. Un homme de 30 ans a été arrêté dans le même bâtiment.

Drame intrafamilial

Il s’agirait d’une tante et de son neveu, ont rapporté deux voisines et un ami proche de la dame rencontrés sur place, jeudi.

André Morin, un ami et ancien conjoint de la victime, raconte qu’elle l’avait texté pas plus tard qu’à 16 h 30 pour l’avertir qu’elle ne pourrait pas se présenter à un rendez-vous personnel et que la police se trouvait à son domicile en raison du comportement erratique de son neveu.

Une information confirmée par la voisine de la victime, Jacqueline Brunet. « Il y avait deux voitures de police et une ambulance avec des paramédicaux. Mais ils sont repartis sans rien faire, ils avaient comme les mains liées », raconte-t-elle.

Puis une heure plus tard, vers 17 h 30, un vacarme terrible, ajoute-t-elle. « Je n’avais jamais vu autant de voitures de police, c’est comme si elles arrivaient de tout bord tout côté. »

Pendant que les policiers tentaient de réanimer la victime, d’autres agents tentaient de contrôler le suspect juste à côté. « Il criait : tuez-moi, tuez-moi », se remémore difficilement Aline Breault, qui réside avec sa mère et qui a donc aussi assister à la scène.

En fin de soirée jeudi, le Service de police de la Ville de Laval ne confirmait toujours pas que de ses agents étaient intervenus au domicile de la victime peu de temps avant le drame.

Avec Daniel Renaud, La Presse