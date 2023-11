(Montréal) Deux individus qui opéraient un bureau de change illégal ont été appréhendés par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et comparaîtront le 1er décembre au palais de justice de Montréal.

Pierre Saint-Arnaud La Presse Canadienne

Selon les policiers fédéraux, Said Aimeur, âgé de 55 ans, de Laval, et Nesreddine Atoui, âgé de 58 ans, de Montréal, auraient effectué des transactions monétaires illégales d’un montant totalisant plus de 20 millions.

Les deux hommes auraient ainsi utilisé un stratagème afin de collecter et déplacer des fonds de façon clandestine du Canada vers l’Algérie, en les faisant transiter principalement par la Chine.

L’enquête de la GRC a débuté en décembre 2021, lorsque l’Unité mixte des produits de la criminalité de la GRC a reçu de l’information du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières (CANAFE) en lien avec des déclarations d’opérations bancaires douteuses.

Les deux hommes font face à une accusation d’avoir exploité une entreprise de services monétaires non enregistrée. Ils risquent une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans et une amende allant jusqu’à 500 000 $.