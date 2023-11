Production et trafic de méthamphétamine Neuf suspects arrêtés

Plus d’un an d’enquête et trois phases de perquisitions plus tard, les enquêteurs de l’Escouade régionale mixte (ERM) Rive-Nord ont arrêté mercredi matin neuf individus soupçonnés d’être impliqués dans un réseau de production et de trafic de méthamphétamine.