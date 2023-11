(Montréal) Le conflit au Moyen-Orient continue d’alimenter les tensions au Canada. Une enquête interne a été ouverte à l’Université de Montréal (UdeM) concernant le chargé de cours filmé en train de lancer des insultes, lors de l’échauffourée entre partisans pro-israéliens et propalestiens mercredi à l’université Concordia. À Ottawa, un hôpital a été la cible d’un incident antisémite. Et les manifestations en soutien à la Palestine se poursuivent au pays.

Le chargé de cours de l’Université de Montréal Yanise Arab a été suspendu avec solde pour la durée de l’enquête à son sujet, a confirmé vendredi la porte-parole de l’université, Geneviève O’Meara.

L’enseignant a été filmé mercredi sur le campus de l’Université Concordia lors d’une échauffourée opposant des étudiants propalestiniens et pro-israéliens, dans la foulée du conflit au Moyen-Orient.

PHOTO TIRÉE DE LINKEDIN Yanise Arab

Dans une brève vidéo qui a circulé en ligne depuis mercredi, on peut voir un homme vêtu d’un chandail à capuchon jaune, identifié plus tard comme étant M. Arab, criant « retourne en Pologne ! » et une autre insulte. Trois personnes ont été blessées et une femme a été arrêtée lors de l’échauffourée.

« La semaine prochaine, M. Arab sera rencontré par la direction de l’Université [et d’autres instances], pour la suite de l’enquête », a indiqué Mme O’Meara. « Depuis hier aussi, avec le contexte des derniers jours et de manière préventive, les mesures de sécurité ont été rehaussées sur le campus, ajoute-t-elle. C’est important que notre communauté se sente en sécurité sur le campus. »

Expert du Proche-Orient

La biographie de M. Arab a été supprimée du site internet de l’Université de Montréal à sa demande, selon Mme O’Meara. Une version précédente présentait M. Arab comme un doctorant et chargé de cours au département d’histoire. Il donne un cours sur la domination et la résistance dans le monde arabe. On le présentait comme un expert du Proche-Orient, auteur de trois publications sur la Palestine.

Jeudi, « voyant tout ce qui se passait sur les réseaux sociaux, ce qui circulait sur le Web », l’UdeM a préféré annuler le cours de M. Arab prévu au milieu de la journée. Les étudiants ont été avisés pendant la matinée, explique Mme O’Meara. Ils devraient recevoir plus d’indications la semaine prochaine quant à la suite des choses.

Par ailleurs, une manifestation en faveur de la Palestine a eu lieu jeudi à l’UdeM jeudi. « Tout s’est bien passé dans le respect, le calme et l’ordre », assure Mme O’Meara.

Rappelons que les politiciens avaient lancé un appel au calme jeudi après qu’une série d’incidents à caractère haineux se soient produits à Montréal – dont des coups de feu en direction de deux écoles juives – en plus de l’échauffourée à l’université Concordia.

Incident antisémite à Ottawa

Le campus général de l’hôpital d’Ottawa a aussi été le théâtre d’un incident à caractère haineux dans la nuit de jeudi à vendredi. De l’essence et des messages antisémites ont été retrouvés dans l’une des aires cliniques.

Condamnant « cet acte déplorable », l’établissement de santé a déclaré que « la haine, la discrimination, l’antisémitisme et l’islamophobie » n’y avaient « absolument pas leur place », a écrit une porte-parole, Michaela Schreiter.

Des rendez-vous ont dû être reportés pendant le nettoyage des aires touchées. L’affaire a été portée à l’attention de la police d’Ottawa, qui a ouvert une enquête, a noté la porte-parole.

Des manifestations en soutien à la Palestine

De nouvelles manifestations et évènements en soutien aux Palestiniens se sont aussi déroulés vendredi à Montréal.

Des militants ont notamment bloqué l’entrée du fabricant d’armes L3Harris, situé sur le chemin de la Côte-de-Liesse, dans Saint-Laurent. Les succursales de l’entreprise de Hamilton, Toronto et Ottawa, en Ontario, ont été bloquées simultanément.

« [Cette entreprise] est la plus grande compagnie militaire au monde. Elle fabrique régulièrement des armes qui sont utilisées par Israël dans des crimes de guerre contre les civils palestiniens », a dénoncé sur Facebook le groupe Labour 4 Palestine.

En fin de journée, Voix juives indépendantes a aussi organisé un Shabbat en solidarité avec Gaza. « Dans la tradition juive, le Shabbat est le jour saint de repos où les membres de la communauté se réunissent pour rompre le pain, chanter et se réjouir. Cependant, le Shabbat a pris un ton sombre depuis les attaques du 7 octobre en Israël et le génocide en cours à Gaza qui a suivi », écrit l’organisation dans un communiqué.

Avec La Presse Canadienne