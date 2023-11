Une intervention policière s’est déroulée mardi dans une école secondaire d’Hochelaga-Maisonneuve, après qu’un étudiant eût été vu en train de montrer un objet ressemblant à une arme à feu. La police de Montréal a ouvert une enquête et augmentera la patrouille autour de l’établissement dans les prochains jours.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) rapporte avoir été appelé à intervenir à l’école secondaire Chomedey-De Maisonneuve, située sur l’avenue Morgan, peu avant 9 h ce mardi.

D’après les premières informations disponibles, c’est un élève qui en aurait aperçu un autre en train de « montrer un objet qui pourrait s’apparenter à une arme à feu à une autre personne » dans la cour d’école, indique l’agente Sabrina Gauthier, porte-parole du SPVM.

L’objet en question aurait ensuite été mis dans un sac à dos. À ce stade-ci, on ne sait pas encore s’il s’agissait véritablement d’une arme à feu ou plutôt d’une réplique.

N’empêche, la direction a rapidement été avertie de la situation et les forces de l’ordre ont été appelées à intervenir. Un vaste périmètre de sécurité a donc été mis en place et l’escouade canine a été demandée sur les lieux pour la recherche d’indices.

« On a fait le tour de tous les casiers, mais présentement, de notre côté, l’objet n’est toujours pas localisé », a indiqué Mme Gauthier peu après l’opération.

Tous les élèves ainsi que le personnel de l’école avaient reçu l’ordre de demeurer à l’intérieur des classes, à titre préventif. Le périmètre policier a toutefois finalement été levé en début d’après-midi, permettant à l’établissement scolaire de reprendre ses activités de façon régulière.

Une enquête se poursuivra néanmoins dans les prochains jours, afin d’identifier l’objet en question et mieux comprendre les circonstances de l’évènement.

D’ici là, le SPVM « aura une patrouille plus ardue » autour de l’école, affirme Mme Gauthier, afin de rassurer les élèves, leurs parents et le personnel.