Le documentariste Sébastien Rioux devra finalement attendre encore plusieurs mois avant de connaître la sentence qui sera imposée à son cyberharceleur Peter Poncak, qui lui a fait vivre un véritable enfer en ligne pendant deux ans. La cause a été reportée en février, vendredi, en raison de l’engorgement des tribunaux.

« Votre dossier a une importance et je veux être capable de lui accorder le temps dont il a besoin », a indiqué la juge Luce Kennedy à M. Poncak, qui s’était déplacé au palais de justice de Rivière-du-Loup. Sébastien Rioux y était aussi et devait lire une déclaration à la Cour durant l’audience.

Comme c’est souvent le cas, l’engorgement des nombreux dossiers a toutefois empêché la juge de procéder. La magistrate en a d’ailleurs profité pour souligner la surcharge de travail qui incombe présentement à la Cour. « On a tellement de dossiers, on est rendus à fixer des dossiers en juillet et en août actuellement à Rivière-du-Loup parce qu’on a tellement de volume. C’est la réalité ici et je ne peux pas changer ça », a-t-elle dit, en s’excusant à maintes reprises de ce nouveau report.

La sentence de Peter Poncak devait initialement être prononcée en septembre, mais avait été reportée une première fois au 13 octobre en raison de problèmes de santé de la juge. L’audience est maintenant fixée au 2 février 2024, en matinée. Le dossier a été marqué prioritaire.

M. Rioux est un documentariste et un musicien de Trois-Pistoles âgé dans la fin de la quarantaine. À la fin de 2019, il avait décidé de porter plainte à la police contre M. Poncak, qui lui avait envoyé sur les réseaux sociaux un mème tiré du film Taken, où on lisait « I will find you, and I will kill you. » En français, cela signifie : « je vais te trouver et je vais te tuer ».

À l’époque, la police avait d’abord retracé Poncak avant de l’interroger, mais aucune accusation n’avait été déposée. C’est toutefois après cette première plainte que tout a basculé, rapportait en avril la chroniqueuse de La Presse, Isabelle Hachey.

Au début de 2020, M. Rioux a commencé à recevoir un torrent de menaces, d’insultes et de messages haineux sur Twitter, Instagram et YouTube, ainsi que par courriel.

L’artiste en était à un point où il redoutait même de s’asseoir devant son ordinateur le matin, en commençant sa journée. « Je commençais à avoir peur. Je recevais des photos de moi avec une cible dans le front. Des photos de moi, enfant, qui se faisait tirer dessus par des gens », avait-il d’ailleurs expliqué en entrevue.

M. Rioux a finalement porté plainte une seconde fois à l’automne 2020. Une enquête a de nouveau été ouverte. Et près d’un an plus tard, le 4 août 2021, la police de Gatineau, appuyée par l’escouade du cybercrime de Montréal, a arrêté Peter Poncak, âgé de 38 ans, après avoir relié ses différents comptes en ligne à une adresse IP.

En mars, à l’issue de près de deux ans de procédures judiciaires Peter Poncak a finalement été déclaré coupable de harcèlement criminel, un chef d’accusation qui est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans. Poncak était connu en ligne sous des pseudonymes comme Nick Gurr et youranalmaster, entre autres. « Si vous êtes victime de haine en ligne, portez plainte. Ça vaut la peine. Plus vous allez le faire, plus les gens haineux craindront de passer à l’acte », avait dit Sébastien Rioux dans la foulée.