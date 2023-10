(Ottawa) Une Canadienne soupçonnée de lien avec le groupe État Islamique (EI) et rapatriée de Syrie en avril a été arrêtée cette semaine près de Toronto en lien avec des accusations de terrorisme, a annoncé vendredi la police canadienne.

Ammara Amjad a été arrêtée jeudi à Milton, près de la plus grande agglomération du Canada, « pour sa participation supposée aux activités de l’État islamique en Irak et au Levant », a fait savoir la Gendarmerie royale du Canada (GRC) dans un communiqué.

Cette femme de 29 ans a été libérée sous caution et est attendue pour une première comparution le 17 novembre.

Elle fait partie d’un groupe de quatre femmes et dix enfants canadiens de djihadistes du groupe État islamique (EI) rapatriés de Syrie début avril, pour la 4e opération du genre menée par les autorités canadiennes.

Depuis la fin en 2019 du « califat » mis en place par l’EI en Syrie, le rapatriement des femmes et des enfants de djihadistes issus de ses rangs est une question très sensible pour de nombreux pays, qui craignent pour leur sécurité publique et de possibles conséquences politiques.

Des milliers sont toujours détenus dans des camps en Syrie.