Une opération policière d’envergure s’est déroulée pendant plusieurs heures vendredi à l’établissement de détention de Montréal, couramment appelé prison de Bordeaux, quand un détenu en a retenu contre son gré un autre détenu dans une cellule. Il n’y a pas eu de blessé.

Selon nos informations, il s’agirait d’une prise d’otage impliquant le détenu Isaac Moffat-Swasson. L’homme de 33 ans traîne un lourd passé criminel. Il est notamment devant les tribunaux pour le saccage d’une partie de la prison de New Carlisle, en Gaspésie, en 2019. Il a depuis été transféré à Montréal pour une question de sécurité accrue, selon un article du quotidien Le Soleil.

Originaire de Listiguj, en Gaspésie, Isaac Moffat-Swasson fait aussi face à la justice pour d’autres infractions, notamment des menaces de mort, la séquestration, des voies de fait grave, une agression armée et un vol qualifié. Dans l’affaire de la prison de New Carlisle, il fait face à des accusations d’intimidation, de bris de prison et de méfaits d’une valeur de 5000 $. Il devait repasser devant les tribunaux dans ces deux dossiers le 13 octobre prochain.

Cette fois, Moffat-Swasson a retenu un autre prisonnier de force dans une cellule dans l’Établissement de détention de Montréal vendredi. Vers 15 h, les agents de la Sûreté du Québec ont été appelés à intervenir. Près de quatre heures plus tard, vers 18 h 50, Isaac Moffat-Swasson s’est finalement rendu.

Personne n’a été blessé dans l’affaire, précise Stéphane Tremblay, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Le détenu comparaîtra au courant de la fin de semaine et fera possiblement face à de nouvelles accusations de séquestration et de menace, ajoute M. Tremblay.

Pas une première

En 2019, à New Carlisle, l’assaut présumé d’Isaac Moffat-Swasson avait causé toute une commotion. Du mobilier avait été endommagé, de même que des appareils électroniques. Un dégât d’eau en raison du bris de pièces de plomberie avait causé des dommages importants à la prison, rapportait Le Soleil.

Du poivre de Cayenne avait été utilisé pour maîtriser le détenu. Étant donné que le système de ventilation de l’établissement carcéral était connecté à celui du palais de justice de New Carlisle et du poste de la Sûreté du Québec, tous les bâtiments avaient dû être évacués. Les détenus de New Carlisle avaient dû être transférés à d’autres établissements de façon temporaire.

Avec Daniel Renaud, La Presse