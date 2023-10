(Laval) Une enseignante de 65 ans a subi des blessures au haut du corps après avoir été agressée en pleine classe par une élève de 13 ans, jeudi après-midi, dans une école de Laval.

La Presse Canadienne

L’évènement s’est produit peu après le dîner à l’école l’Odyssée-des-Jeunes, selon les informations de la porte-parole du Service de police de la Ville de Laval (SPL) Érika Landry.

L’enseignante aurait demandé à l’élève de changer de comportement, après quoi la jeune fille l’aurait agressée. Certains élèves ont rapporté que l’agression aurait été perpétrée avec des ciseaux, mais cette information n’a pas été confirmée par la police, a précisé la sergente Landry.

Les élèves autour ont tenté d’intervenir, et le personnel enseignant a finalement pu maîtriser l’élève.

L’enseignante a été transportée à l’hôpital pour soigner des blessures au haut du corps et possiblement un choc nerveux, selon la porte-parole de la police. L’adolescente a aussi été amenée à l’hôpital pour subir une évaluation psychologique.

En soirée, la jeune suspecte a été arrêtée par la police pour agression armée, et elle a été libérée par voie de sommation. Elle n’est donc plus détenue en attendant un possible dépôt d’accusation.

Le dossier sera bientôt transmis aux procureurs, a indiqué la sergente Landry.

L’école et le Centre de services scolaire de Laval n’avaient pas répondu à un courriel de La Presse Canadienne au moment d’écrire ces lignes.