Les enquêteurs de la Sûreté du Québec procèdent depuis tôt mercredi matin à l’arrestation de plusieurs individus prétendument impliqués dans un réseau de fraude de type grands-parents relié au crime organisé montréalais, en particulier à la mafia.

Les victimes seraient principalement des personnes âgées qui vivent aux États-Unis et la somme totale de la fraude s’élèverait à au moins 10 millions, selon nos informations.

Alors qu’une vague de perquisitions avait eu lieu dans la grande région métropolitaine en mars 2021 dans le cadre de cette enquête baptisée Partenariat, les enquêteurs de l’Escouade nationale de répression du crime organisé (ENRCO), leurs collègues des Crimes économiques et ceux de la Division des enquêtes sur les meurtres et les disparitions reliés au crime organisé effectuent cette fois-ci le ratissage final pour que des accusations de fraude soient portées contre les suspects mercredi après-midi au palais de justice de Montréal.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE L’un de suspects arrêtés

Une douzaine de personnes seraient visées ce matin au total à Montréal, Laval, Saint-Laurent, Kirkland et Chambly. Plus de 50 policiers prennent part aux arrestations.

Selon nos informations, l’un des suspects appréhendés mercredi matin est Joshua Sarroino, qui avait été accusé du meurtre prémédité d’Éric Francis De Souza, 24 ans, commis dans un restaurant du quartier DIX30 à Brossard en mai 2019, et qui avait été acquitté en juin après un procès devant jury. La poursuite a ensuite porté la cause en appel.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Joshua Sarroino

« Plusieurs partenaires américains tels que le Federal Bureau of Investigation-Baltimore Field Office, United States Attorney’s Offices-District of Maryland and Southern District of Indiana, Internal Revenue Service-Criminal Investigation-Chicago Field Office-Indianapolis Post of Duty, Indianapolis Metro Drug Task Force, Indianapolis Metropolitan Police Department et le United States Postal Inspection Service prennent part au projet », écrit la Sûreté du Québec dans un communiqué émis mercredi matin.

« L’objectif de l’organisation était de récolter des listes de noms de personnes âgées domiciliées aux États-Unis et de les distribuer aux membres de l’organisation moyennant un coût par nom. Par la suite, ces personnes étaient contactées dans le cadre d’un stratagème de fraude de type « grands-parents », c’est-à-dire que les suspects demandaient un paiement urgent pour aider un supposé membre de la famille », avait déjà expliqué la SQ dans un communiqué émis en janvier 2022.

Des arrestations passées aux États-Unis

En mars 2021, les autorités américaines avaient de leur côté arrêté au moins cinq suspects reliés à ce réseau.

Selon un acte d’accusation déposé à Indianapolis, des personnes âgées se faisaient appeler par un interlocuteur qui prétendait être policier ou avocat. L’individu faisait croire qu’un des petits-enfants de la victime était en difficulté et qu’il avait besoin d’une somme d’argent qui pouvait varier de 5000 $ à 15 000 $.

Les suspects passaient une semaine en moyenne dans une ville américaine avant de changer d’endroit. Ils trouvaient des résidences inoccupées pour faire livrer les paquets contenant l’argent, ramassaient le magot, puis disparaissaient.

Selon nos informations, les appels frauduleux étaient effectués à partir de Montréal.

Ces collecteurs d’argent itinérants auraient écumé l’Indiana, l’Illinois, la Virginie, le Mississippi, l’Ohio et la Caroline du Sud. Selon l’acte d’accusation, ils communiquaient grâce à une application de messages cryptés.

