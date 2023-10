Accusations de fabrication d’armes à feu

L’excès de zèle d’un inspecteur de Postes Canada bousille une enquête

L’excès de zèle d’un inspecteur de Postes Canada et la négligence de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont bousillé une longue enquête et permis à un fabricant allégué d’armes à feu d’être acquitté. Le Montréalais était soupçonné de vouloir assembler plus d’une centaine d’armes prisées des criminels.