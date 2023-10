Les enquêteurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont déployé dimanche un poste de commandement mobile pour tenter de retrouver Giovanna Trapani, disparue depuis le 29 septembre à Cartierville.

Le poste de commandement se trouve au parc Beauséjour, au 6891 boulevard Gouin Ouest.

Giovanna Trapani a été vue pour la dernière fois le vendredi 29 septembre près du boulevard Toupin dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville. Elle portait un manteau mi-long rouge, un pantalon brun ample et un sac d’épicerie jaune.

Elle mesure cinq pieds, a des cheveux blancs et parle français. « Nous avons des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité », indique le SPVM dans un communiqué.

Le SPVM invite quiconque qui aurait des informations à se présenter au poste de commandement. Il est aussi possible de communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca.