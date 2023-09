56 000 plants illégaux de marijuana saisis

Les suspects possédaient 88 permis de Santé Canada

À l’issue d’une enquête qui aura duré plus de deux ans et demi, la Sûreté du Québec a saisi plus de 56 000 plants de cannabis pour lesquels les présumés producteurs illégaux possédaient 88 certificats d’inscription de production personnelle à des fins médicales émis par Santé Canada.