Le nombre d’homicides est en hausse à Laval, et le maire Stéphane Boyer a plaidé en conférence de presse que la situation de sa ville était comparable à la ville de Montréal, proportionnellement à sa population.

(Laval) « Trop peu, trop tard. » C’est ainsi que le maire de Laval, Stéphane Boyer, a qualifié l’aide versée par Québec pour faire face à la violence armée.

La Presse Canadienne

M. Boyer a formulé ces vives critiques devant les médias, et le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, qui venait d’annoncer l’investissement de 20 millions pour venir en aide à la municipalité.

La somme vise à aider Laval à ajouter 20 ressources dans son service de police pour combattre l’augmentation de la violence armée.

Le nombre d’homicides est en hausse à Laval, et le maire Boyer a plaidé en conférence de presse que la situation de sa ville était comparable à la ville de Montréal, proportionnellement à sa population.

En 2022, le ratio de meurtres par 100 000 habitants était de 2,73 à Laval et de 2,32 à Montréal, a rappelé le maire. M. Boyer estime donc que Québec aurait dû verser environ 60 millions pour être équitable avec Montréal.

« Alors d’annoncer un an plus tard une somme trois fois moins importante, c’est trop peu, trop tard et surtout, injuste pour nos citoyens. La vie d’un Lavallois ne vaut pas moins que celle de Montréalais », a déploré le maire.

Selon lui, c’est la municipalité qui devra couvrir les sommes manquantes pour poursuivre des objectifs revus à la baisse, dit-il, faute de ressources.

« Je sais comment ça fonctionne, un parti politique. Je sais que vous n’êtes pas seuls à prendre les décisions », a-t-il dit à M. Bonnardel et son collègue, Christopher Skeete, ministre responsable de la région de Laval, qui était aussi présent.

« Je suis bien conscient que cette sortie publique ne vous plaira pas. Sachez que je n’ai aucun plaisir à la faire. […] Mais si je décide de le faire aujourd’hui, c’est que depuis un an déjà, mon équipe et moi, on tente de corriger l’injustice en privé. »

Dans un communiqué, le ministre Bonnardel a fait valoir que l’aide à la municipalité permettra « de déployer des solutions concrètes pour que la Ville de Laval parvienne à contrer le crime organisé qui existe sur son territoire et à rétablir le sentiment de sécurité de ses citoyens ».

Le communiqué précise que le montant de 20 millions s’ajoute aux plus de 4,6 millions sur quatre ans versés à la Ville pour qu’elle développe des plans en sécurité urbaine et en prévention de la criminalité.