(Ottawa) L’avocat d’une Québécoise qui est détenue dans un camp en Syrie avec ses six enfants se tourne vers les tribunaux pour forcer le gouvernement fédéral à la rapatrier au pays.

La Presse Canadienne

Dans une requête déposée récemment devant la Cour fédérale, Me Lawrence Greenspon fait valoir que la décision d’Ottawa de refuser d’aider cette femme à rentrer au Canada la condamne à être détenue pour une durée indéterminée à l’étranger, ce qui équivaut à la forcer de vivre en exil.

La femme et ses six enfants font partie des nombreux ressortissants étrangers qui sont détenus dans des camps dirigés par les forces kurdes, qui ont repris la région déchirée par la guerre aux extrémistes du groupe armé État islamique d’Irak et du Levant.

Le 21 juin dernier, Affaires mondiales Canada a avisé Me Greenspon que la femme avait toujours des « croyances idéologiques extrémistes » qui pourraient la pousser à agir violemment, et avait soutenu que le gouvernement ne pouvait pas garantir qu’elle n’adopterait pas de tels comportements.

Me Greenspon n’accepte pas cet argument. Selon lui, le gouvernement pourrait très bien faire passer la dame devant le système judiciaire canadien au besoin.

L’avocat rappelle que le gouvernement a rapatrié huit Canadiennes qui étaient détenues dans des camps en Syrie, et que sept d’entre elles ont été soumises à des conditions strictes de mise en liberté sous caution dans l’attente de demandes fédérales d’engagements de ne pas troubler l’ordre public en matière de terrorisme.