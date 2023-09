(Québec) Un homme de Québec, multirécidiviste de l’alcool au volant, a été arrêté par les policiers alors qu’il conduisait son triporteur en état d’ébriété en essayant tant bien que mal de tirer une remorque.

Un peu avant 8 h dimanche matin, un résidant de l’arrondissement Beauport a constaté qu’un septuagénaire avait perdu le contrôle de son triporteur. Il a immédiatement appelé la police.

« L’homme avait perdu le contrôle de son triporteur et terminé la course sur le trottoir. Le conducteur était en état d’ébriété. Il a soufflé plus du double de la limite permise », a indiqué le porte-parole du Service de police de la Ville de Québec, David Poitras.

« Il essayait de tirer une remorque de 4 pieds par 8 pieds. Évidemment, compte tenu de la capacité de tir du triporteur et du fait qu’il ait été en état d’ébriété, ça peut expliquer qu’il ait perdu le contrôle », ajoute M. Poitras.

L’homme de 78 ans, qui a plusieurs antécédents en matière d’alcool au volant, a été arrêté. Celui qui était sous le coup d’une interdiction nationale de conduire doit comparaître au palais de justice de Québec. Son triporteur a été saisi par les policiers.

« Conduire une aide à la mobilité motorisée avec les facultés affaiblies par la drogue, les médicaments ou l’alcool est interdit. En effet, le Code criminel s’applique également pour la conduite de ce moyen de transport », rappelle la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) sur son site internet.