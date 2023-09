Le procès de Tamara Lich et Chris Barber reprendra le 11 octobre à Ottawa

(Ottawa) Le procès de deux des organisateurs du « convoi de la liberté », Tamara Lich et Chris Barber, est suspendu jusqu’au 11 octobre.

La Presse Canadienne

Le tribunal a terminé vendredi d’entendre le témoignage de Serge Arpin, chef de cabinet du maire d’Ottawa à l’époque de la manifestation.

Le témoin de la Couronne a expliqué comment la Ville avait réagi à la manifestation qui a paralysé une partie du centre-ville de la capitale fédérale pendant trois semaines, à l’hiver de 2022.

PHOTO JUSTIN TANG, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Chris Barber

M. Arpin a également témoigné de ses interactions avec les organisateurs du convoi, alors qu’il concluait un accord, au nom du maire Jim Watson, pour déplacer les gros camions hors des quartiers résidentiels.

Le chef de cabinet et le maire espéraient que cet accord permettrait à quelque 400 poids lourds de quitter les quartiers résidentiels d’Ottawa.

Les preuves devaient initialement être terminées à ce stade du procès, qui devait durer 16 jours. Mais M. Arpin n’est que le quatrième témoin appelé à la barre et la Couronne devrait faire entendre 22 témoins. Le tribunal se demande combien de temps il faudra encore consacrer pour clore ce procès.

Mme Lich et M. Barber sont jugés pour méfaits, intimidation et pour avoir conseillé à d’autres de commettre des méfaits.