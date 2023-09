Néo-nazi Gabriel Sohier-Chaput coupable d’avoir incité à la haine contre les Juifs sur un populaire et influent site web d’extrême droite aux États-Unis.

Gabriel-Sohier Chaput, un « influenceur de la haine », a été condamné vendredi à une peine « substantielle » de 15 mois de prison pour avoir fomenté la haine contre les Juifs. Dans une décision inédite, le juge dénonce la peine « outrageuse », « bonbon » et « clémente » suggérée par l’État.

« Le Tribunal doit lancer un message clair que les discours de haine n’ont pas leur place. Et ce message doit être entendu haut et clair. Le Tribunal doit transmettre la répulsion sociale du crime qui va à l’encontre des valeurs fondamentales du peuple canadien et québécois », conclut le juge Del Negro.

La Couronne et la défense avaient suggéré conjointement une peine de trois mois de détention. Or, selon le juge, la communauté québécoise serait carrément « révoltée » et deviendrait « méfiante » du système judiciaire s’il entérinait cette suggestion. Il est tout à fait exceptionnel qu’un juge s’écarte d’une recommandation commune. La barre est extrêmement haute pour le faire.

Mais les crimes commis par le néo-nazi Gabriel Sohier Chaput sont si graves et les conséquences si importantes pour la communauté juive qu’une peine plus sévère s’impose pour maintenir la confiance du public envers le système de justice, soutient le juge.

De surcroît, Gabriel Sohier-Chaput n’a pas changé d’un iota six ans plus tard et n’a aucun remord sincère. « Il adhère mordicus à son idéologie haineuse. Il n’a fait aucun effort au cours des années pour changer son idéologie. Il a agi comme étant un influenceur de la haine. Le risque de récidive ne peut être écarté », soutient le juge.

Gabriel Sohier-Chaput exhortait ses innombrables lecteurs — 3 millions de visiteurs chaque mois — à passer à l’action contre les Juifs. Son but était de faire la promotion du nazisme et de promouvoir l’extermination des Juifs. « Son but était de désensibiliser les lecteurs à l’usage de la violence », insiste le juge.

Sous le pseudonyme de Zeiger, Gabriel Sohier-Chaput a écrit jusqu’à 1000 articles à la fin des années 2010 sur le très influent site néonazi The Daily Stormer, une publication néonazie et suprémaciste blanche. À partir de son logement du quartier Rosemont, à Montréal, il en était l’auteur le plus prolifique.

« Il n’est pas un amateur dans la prolifération de la haine. Il était contributeur actif et prolifique. On ne peut pas lire ses écrits sans avoir la chair de poule », affirme le juge.

Plus de détails à venir.