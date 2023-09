Trois personnes, deux hommes et une femme, ont été arrêtées lundi à Kahnawake en lien avec un possible meurtre survenu la veille, en banlieue de Québec. Un corps avait été découvert la veille dans un secteur agricole de L’Ancienne-Lorette.

C’est ce qu’a confirmé lundi la Sûreté du Québec (SQ), qui a ouvert une enquête dans les dernières heures. Les suspects ont été interpellés dimanche soir. Il s’agit d’un homme de 44 ans de la région de Montréal, un autre homme de 31 ans de Contrecœur et une femme de 31 ans de la région de Montréal.

Le trio a été arrêté à bord d’un véhicule alors qu’il se déplaçait à travers le secteur de Kahnawake, sur la Rive-Sud de Montréal. Chacun des suspects sera rencontré individuellement par des enquêteurs de la Section des crimes majeurs de la SQ au courant de la journée.

Plus tôt, dimanche vers 13 h 30, un corps avait été retrouvé dans le secteur agricole de l’avenue Notre-Dame, à L’Ancienne-Lorette, déclenchant dès le départ une enquête pour meurtre. Un périmètre de sécurité était d’ailleurs toujours installé dans ce secteur de Québec, lundi.

À ce stade, la SQ estime que le meurtre serait survenu dans le secteur de Contrecœur. Le corps aurait donc été amené dans la région de Québec, sur une distance d’environ 270 kilomètres, pour finalement y être abandonné sur le terrain d’un émondeur. C’est à cet endroit que des « restes humains » ont été découverts, affirme la police, ce qui suggère que le corps aurait été tailladé, possiblement à l’aide d’équipements industriels qui se trouvaient sur les lieux.

Selon des informations du Journal de Québec, le meurtre pourrait être relié au crime organisé, mais cela n’a pas encore été confirmé par les autorités. Chose certaine : une collaboration renforcée a été mise en place entre la SQ et le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) dans l’espoir de faire évoluer l’enquête le plus rapidement possible.

Vaste opération à Contrecœur

Lundi, en début de journée, une résidence faisait également l’objet d’une perquisition à Contrecœur. Selon les informations préliminaires, il pourrait s’agir du lieu où a d’abord été commis le meurtre en question. Plusieurs unités, dont le Service de l’identité judiciaire et le Laboratoire de Science judiciaire et de médecine légale (LSJML) ont été appelés en renfort.

Un porte-parole de la Sûreté du Québec, le sergent Stéphane Tremblay, a aussi indiqué qu’une perquisition sera réalisée dans le véhicule à bord duquel les trois personnes ont été arrêtées.

À noter : pour l’instant, l’identité de la victime est toujours inconnue dans cette affaire. Une autopsie devra d’abord être pratiquée sur le corps avant toute chose. De potentiels témoins pourraient également être rencontrés par les forces de l’ordre pour tenter de faire toute la lumière sur les causes et les circonstances du dossier, qui demeure nébuleux.

Il s’agit du cinquième meurtre à survenir sur le territoire de la ville de Québec depuis le début de l’année, mais déjà le quatrième de la saison estivale. En basse-ville, dans le secteur de Limoilou, trois homicides survenus en moins d’un mois avaient notamment choqué la communauté il y a quelques semaines.