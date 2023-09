La police effectue depuis tôt jeudi matin une série de perquisitions en Mauricie visant à démanteler un réseau de trafiquants de stupéfiants reliés aux Hells Angels.

Les policiers de l’Escouade régionale mixte (ERM) Mauricie, aidés de leurs collègues de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), de la police de Trois-Rivières, du Service de police de la Ville de Montréal et de la Police provinciale de l’Ontario mènent ces perquisitions dans les secteurs de Trois-Rivières, Shawinigan, Bécancour, Saint-Célestin, Louiseville, Saint-Ubalde, Grand-Saint-Esprit et Victoriaville.

Au total, les limiers doivent fouiller 25 résidences et 18 véhicules, et plus de 200 policiers participent à l’opération.

« L’opération est une phase d’enquête qui a pour but ultime de mettre fin aux activités d’un réseau criminel actif qui serait relié aux Hells Angels. Ce réseau s’adonne au trafic et à la distribution de stupéfiants (méthamphétamine et cocaïne) à fort volume », indique la Sûreté du Québec dans un communiqué.

D’autres perquisitions ont été effectuées ces derniers mois dans le cadre de cette enquête baptisée Raquer.

Le 31 août, les enquêteurs ont notamment perquisitionné à 14 endroits, notamment à Montréal.

Ils ont aussi effectué des perquisitions en juin et mercredi de cette semaine, encore dans la métropole.

Selon nos informations, jusqu’à maintenant, les policiers auraient mis la main sur quelques dizaines de kilogrammes de cocaïne et des dizaines de milliers de comprimés de méthamphétamine, mais également sur certaines quantités de cannabis, de haschich et de crystal meth.

L’opération de jeudi matin consiste en des perquisitions en cours d’enquête. Aucune arrestation n’est prévue pour le moment.

