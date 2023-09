La police de Montréal sollicite l’aide de la population afin de retrouver une jeune femme autochtone de 15 ans portée disparue depuis presque un mois.

Kirshner Uqaituk, 15 ans, a été vue pour la dernière fois le 17 août dernier au parc Laurier dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Elle portait alors une camisole et des shorts.

La jeune femme pèse environ 55 kg, a les cheveux longs noirs et des yeux verts et s’exprime en français et en anglais.

Selon les enquêteurs, qui craignent pour sa sécurité, elle pourrait fréquenter le centre-ville, la place Alexis-Nihon ou des centres pour Premières Nations.

Toute personne ayant de l’information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 911 ou en communiquant avec son poste de quartier.