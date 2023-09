Des milliers de personnes et de gros véhicules avaient envahi à la fin de janvier 2022 la capitale fédérale pendant trois semaines pour protester contre les mesures sanitaires liées à la COVID-19 — et plus largement contre le gouvernement libéral.

(Ottawa) Un policier d’Ottawa qui faisait partie de l’équipe de coordination avant l’arrivée du « convoi de la liberté » à Ottawa a témoigné mercredi que la manifestation devait durer une fin de semaine, même si la police se doutait bien qu’un noyau de manifestants pourrait ensuite rester sur place.

La Presse Canadienne

L’inspecteur Russell Lucas a été appelé à la barre par la Couronne au procès criminel de Tamara Lich et Chris Barber, deux importants organisateurs des manifestations de l’hiver 2022.

Mme Lich et M. Barber sont accusés de méfait, d’entrave au travail des policiers, d’intimidation et d’avoir conseillé à d’autres de commettre des méfaits.

Des milliers de personnes et de gros véhicules avaient envahi à la fin de janvier 2022 la capitale fédérale pendant trois semaines pour protester contre les mesures sanitaires liées à la COVID-19 — et plus largement contre le gouvernement libéral. Justin Trudeau a finalement invoqué la Loi sur les mesures d’urgence pour faire déloger les manifestants.

L’inspecteur Lucas a affirmé mercredi que plus de 5000 camions étaient arrivés à Ottawa la première fin de semaine de manifestation, à la fin de janvier 2022, ce qui dépassait largement les prévisions de la police.

La Couronne veut démontrer que les coaccusés Lich et Barber ont orchestré les barrages dans les rues d’Ottawa et qu’ils ont ensuite encouragé leurs partisans à demeurer dans la capitale lorsque la police leur a ordonné de dégager les rues du centre-ville, le long de la colline du Parlement.