Tamara Lich et Chris Barber faisaient partie du noyau qui aurait incité des centaines de camions à paralyser le centre-ville d’Ottawa en janvier et février 2021 pour protester contre l’obligation vaccinale imposée aux camionneurs et d’autres mesures sanitaires pour contrer la pandémie de COVID-19.

(Ottawa) La Couronne compte appeler à la barre 22 témoins, dont l’ex-maire d’Ottawa Jim Watson, au procès des organisateurs du « convoi de la liberté », Tamara Lich et Chris Barber. Ceux-ci ont été accueillis par une poignée de sympathisants peu bruyants lors de leur arrivée au palais de justice de la capitale fédérale mardi.

Un contraste avec les klaxons tonitruants qui avaient caractérisé les trois semaines de leur manifestation contre la vaccination obligatoire imposée aux camionneurs et d’autres mesures sanitaires pour limiter la propagation de la COVID-19 durant la pandémie.

Mme Lich et M. Barber faisaient partie du noyau qui aurait incité des milliers de camions et de manifestants à paralyser le centre-ville d’Ottawa en janvier et février 2022. Tous deux affirment que la protestation était un mouvement organique sans leader clair.

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Tamara Lich

Ils plaident non coupable à des accusations de méfait, d’intimidation, d’entrave au travail des policiers et d’avoir conseillé à d’autres personnes de commettre des méfaits. Face à l’inaction de la police, de la Ville d’Ottawa et du gouvernement ontarien, le gouvernement fédéral avait fini par recourir pour la première fois de son histoire à la Loi sur les mesures d’urgence. S’en était suivi la plus grosse opération policière de l’histoire du pays pour mettre fin à la manifestation.

La commission Rouleau a conclu « à contrecœur » en février que le gouvernement de Justin Trudeau avait raison de recourir à cette législation d’exception pour mettre fin au convoi de la liberté et aux blocages de postes frontaliers ailleurs au pays.

Tamara Lich avait été arrêtée au tout début de l’opération policière et est demeurée incarcérée 49 jours en tout. Chris Barber avait été relâché le lendemain de son arrestation.

PHOTO JUSTIN TANG, LA PRESSE CANADIENNE Chris Barber

Leur procès doit s’échelonner sur 16 jours. La juge Heather Perkins-McVey a insisté à quelques reprises sur le fait que la plus grande salle de la Cour de justice de l’Ontario a été réservée pour toute la durée des procédures judiciaires. Une salle de débordement a également été prévue. Il restait quelques rangées de sièges à l’ouverture du procès mardi.

Tamara Lich est défendue par l’avocat criminaliste vedette Lawrence Greenspon, bien connu à Ottawa. Chris Barber est représentée par l’avocate criminaliste Diane Magas.

Le procureur de la Couronne, Tim Radcliffe, compte faire témoigner des membres de la haute direction de la police d’Ottawa, des policiers qui étaient responsables de faire le lien avec les manifestants et d’autres qui devaient faire respecter l’ordre public. Il appellera également à la barre de hauts responsables de la Ville d’Ottawa et du service de transport en commun OC Transpo, des résidants du centre-ville d’Ottawa et des employés des commerces de ce secteur.

Pour l’instant, la défense n’a pas l’intention d’appeler de témoins.

Le procès de Patrick King, considéré comme le leader le plus radical du convoi de la liberté, se déroulera plus tard cet automne. Il avait tenu des propos incendiaires sur les réseaux sociaux, allant jusqu’à dire que le premier ministre Justin Trudeau allait « se ramasser avec une balle » et que « c’était la seule façon de mettre fin à tout ça ». Tamara Lich et Chris Barber avaient pris leurs distances face à lui lors de leur témoignage à la commission Rouleau.

Avec La Presse Canadienne

Plus de détails à venir.