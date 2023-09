(Montréal) Un homme se trouve toujours dans un état critique dans un hôpital de Montréal, lundi après-midi, après avoir été blessé par un objet tranchant un peu plus tôt à une intersection achalandée du centre-ville. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) traite ce dossier comme une agression armée.

La Presse Canadienne

L’homme dans la quarantaine avait été trouvé blessé vers 10 h à l’intersection du boulevard de Maisonneuve Ouest et de la rue Jeanne-Mance, à proximité de la Place des Arts et de la place des Festivals, par les services d’urgence.

Il affichait des blessures qui lui avaient été infligées au haut du corps par un objet tranchant, avait rapidement confirmé le SPVM.

En milieu d’après-midi, le corps policier montréalais a confirmé qu’il enquêtait sur une agression armée à l’arme blanche dans ce dossier.

« Selon les premières informations obtenues par les enquêteurs, ce serait une altercation entre la victime et une autre personne qui aurait mené aux blessures de la victime », a fait savoir l’agent Jean-Pierre Brabant, porte-parole pour le SPVM.

Un périmètre de sécurité a été implanté à l’intersection pour permettre aux enquêteurs du SPVM de recueillir des éléments pouvant contribuer à leur enquête. Les policiers étaient toujours à la recherche d’un suspect dans cette affaire, de sorte qu’aucune arrestation n’avait été effectuée vers 15 h.

« Un poste de commandement a été établi. Les enquêteurs sont assistés des techniciens en identité judiciaire pour faire l’analyse de la scène, avoir plus d’informations et visionner des caméras de surveillance pour en savoir plus sur les circonstances et [obtenir des] détails concernant le suspect qui aurait été impliqué dans cette agression armée », a ajouté l’agent Brabant.

Selon les plus récentes informations disponibles, la vie de l’homme qui a été blessé était toujours menacée au centre hospitalier.