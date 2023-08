Plusieurs perquisitions visant le milieu des Hells Angels sont en cours dans des résidences, des commerces et des véhicules à Montréal et dans la couronne nord.

Les perquisitions découlent d’une enquête débutée en avril dernier et mobilisent plus de 90 policiers de différentes unités d’enquête.

Ce sont les policiers de l’escouade régionale mixte (ERM) Rive-Nord, en collaboration avec la Gendarmerie Royale du Canada (GRC), le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), le Service de police de la Ville de Terrebonne, le Service de police de Repentigny et le Service de police L’Assomption et Saint-Sulpice qui prennent part à cette opération majeure en lien avec le trafic de stupéfiants, dans les secteurs de Montréal, Pointe-aux-Trembles, Repentigny, L’Assomption et Terrebonne.

« L’opération a pour but de mettre fin aux activités criminelles reliées au groupe visé en procédant à l’arrestation de membres influents », indique la Sûreté du Québec (SQ) par communiqué.