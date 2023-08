PHOTO ARCHIVES FOURNIE PAR LA FAMILLE, VIA LA PRESSE CANADIENNE

L’avocat d’un chercheur canadien détenu en Algérie depuis février affirme que son client a été condamné mardi à deux ans de prison.

La Presse Canadienne

Raouf Farrah, qui étudie les migrations et les économies criminelles pour une organisation non gouvernementale (ONG) internationale de lutte contre la criminalité, avait été accusé de publication d’informations secrètes et d’avoir été payé pour commettre des « atteintes à l’ordre public ».

Son père, Sebti Farrah, un résidant de la région de Montréal, a été condamné à un an de prison avec sursis par le même tribunal de Constantine, dans l’est de l’Algérie.

L’avocat de Raouf Farrah, Kouceila Zerguine, a aussitôt déclaré mardi qu’il envisageait de faire appel du verdict.

L’organisme « Human Rights Watch » a déclaré que M. Farrah avait été arrêté dans le cadre d’une répression plus large contre le mouvement prodémocratie algérien. L’organisme soutient que toute personne travaillant pour une ONG qui n’est pas parfaitement alignée sur les positions du gouvernement risque d’être arrêtée dans ce pays.

Raouf Farrah est né en Algérie, mais il a déménagé au Canada à l’âge de 18 ans.