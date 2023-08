Ianik Lamontagne est l’homme qui aurait tué ses deux jumeaux samedi, à Notre-Dame-des-Prairies, près de Joliette, avant de s’enlever la vie.

Les deux enfants, Antoine et Tristan, avaient trois ans et demi.

Homme d’affaires très connu dans la région de Joliette, Ianik Lamontagne, âgé de 46 ans, était expert en informatique.

En entrevue téléphonique, Mario Laurin et Marie-Élène Corbeil, qui connaissaient bien le couple, se disent bouleversés. M. Laurin, qui travaille dans la construction, avait rénové la maison de la famille d’Ianik Lamontagne qui, lui, agissait comme expert informatique pour l’entreprise de M. Laurin.

Les deux couples n’avaient pas que des liens d’affaires, mais ils ont aussi été amis pendant plusieurs années.

Ces dernières heures, Mme Corbeil a envoyé un texto à la mère des enfants. Elle raconte qu’ils ont brièvement échangé par écrit et que la mère lui aurait dit que sa vie est finie, qu’elle n’a plus d’enfants. Elle a par ailleurs rassuré Mme Corbeil sur le fait qu’elle avait bel et bien une proche à ses côtés.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE IANIK LAMONTAGNE Les deux enfants, Antoine et Tristan, avaient trois ans et demi

Depuis juin 2022, les deux couples ne se contactaient plus. M. Laurin et Mme Corbeil avaient décidé de rompre les ponts. Mme Corbeil explique que c’était devenu trop lourd de se retrouver coincée entre les deux conjoints qui se disputaient continuellement.

Mme Corbeil et son conjoint, qui tentaient de ne pas prendre parti, disent avoir conseillé à maintes reprises au couple de faire appel à un thérapeute.

Si Mme Corbeil avait d’abord connu Ianik Lamontagne, elle était devenue tout aussi proche au fil des ans de sa conjointe. « Ianik a très mal pris que je me retire [de la relation], il m’a envoyé un message horrible. »

La situation était si tendue, M. Lamontagne avait l’air d’aller si mal que M. Laurin dit s’être inquiété aussi du fait qu’il ait accès à tout le contenu informatique de son entreprise, étant donné qu’il avait été son client.

Quand les deux hommes se parlaient, M. Laurin explique que Lamontagne n’avait de cesse de blâmer sa conjointe pour tout.

Les deux conjoints se seraient séparés plusieurs fois — certaines avant d’avoir leurs jumeaux, certaines fois, après. La dernière fois, selon M. Laurin, c’est M. Lamontagne qui aurait décidé de la fin de la relation.

« Ianik voulait des enfants et les jumeaux ont été considérés comme des bébés miracles et ils ont pensé qu’ils aideraient le couple », raconte Mme Corbeil.

En fin de compte, résume-t-elle, « Ianik n’en était pas conscient, mais il était malade ».

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Un barrage policier a été érigé près de la scène de crime à Notre-Dame-des-Prairies, samedi

Robert Taylor, dont la fille habite tout près de chez Lamontagne, raconte à La Presse avoir d’abord croisé en voiture les policiers et les ambulanciers alors qu’il était en voiture. Un peu plus tard, il explique avoir entendu à deux reprises une femme — la mère, selon toute vraisemblance — « crier sa douleur, en des cris à glacer le sang. C’était déchirant à entendre ».

Jusqu’en septembre 2022, Lamontagne a mis des photos de lui et de ses jumeaux à répétition sur sa page Facebook. Les enfants sont toujours vus côte à côte, portant les mêmes vêtements. Puis, depuis un an, plus rien.

Sur les pages des réseaux sociaux, les enfants demeuraient néanmoins présents, leur parenté publiant des photos d’eux qui grandissaient et qui sont toujours vus très souriants et bien mis.

Avec Daniel Renaud, La Presse