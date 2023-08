Sarah Ouimet a les cheveux roux et les yeux verts. Elle mesure 157 cm (5’2’’) et pèse 61 kg (135 lb).

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide du public pour retrouver Sarah Ouimet, âgée de 14 ans et vue pour la dernière fois dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. La veille, le SPVM a lancé un autre avis concernant Mégan Dawn Michalak, aussi âgée de 14 ans et disparue à Beaconsfield.

Sarah Ouimet a les cheveux roux et les yeux verts. Elle mesure 157 cm (5’2’’) et pèse 61 kg (135 lb). Selon les dernières informations, elle porterait un chandail à manche courte bleu pâle et des shorts gris.

Elle a été vue pour la dernière fois jeudi matin à 8 h 30 dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Sa famille et les enquêteurs du SPVM craignent pour sa sécurité.

Mégan Dawn Michalak, pour sa part, a les yeux bleus et les cheveux teints en blond, naturellement bruns. Elle mesure 178 cm (5’10’’) et pèse 54,5 kg (120 lb).

PHOTO FOURNIE PAR LE SPVM

Elle a été vue pour la dernière fois mardi vers 7 h à l’intersection des rues Elm et du boulevard Saint-Charles, dans l’arrondissement Beaconsfield. Elle portait des jeans noirs et un coton ouaté à capuchon rouge. Elle parle français et anglais et se déplace à pied ou en transport en commun.

Toute personne ayant de l’information concernant ces disparitions est priée de contacter le 911 ou son poste de quartier.