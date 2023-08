La police de Montréal a déployé mercredi son Groupe d’intervention tactique dans un appartement du quartier Longue-Pointe après avoir été informée qu’un homme aurait « séquestré » une femme à l’intérieur. Une enquête est toujours en cours, mais le périmètre a été levé en raison d’informations « partiellement fondées ».

C’est vers 14 h 45 que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) rapporte avoir été appelé à se rendre au sur l’avenue Carignan, non loin de de la rue de Marseille, dans le quartier Longue-Pointe de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Selon l’agente Véronique Dubuc, porte-parole du SPVM, l’appel initial faisait état d’un homme « qui aurait séquestré une femme dans un appartement ». Le suspect était alors considéré comme « possiblement armé ».

Rapidement, un vaste périmètre de sécurité a été érigé dans le secteur pour assurer la sécurité des résidants et plusieurs véhicules de patrouille se sont rendues sur place. Plusieurs modules distincts de la police montréalaise, dont le Groupe d’intervention tactique (GTI) et le Groupe Support et Intervention spécialisée, ont par ailleurs été déployés sur les lieux.

Vers 18 h 30, soit près de quatre heures après l’appel au 911, « les informations dont nous disposons étaient toujours considérées comme partiellement fondées », a indiqué Mme Dubuc. La scène a donc été levée à ce moment et l’intervention policière a pris fin.

Ultimement, aucune arrestation n’a donc été réalisée par les forces de l’ordre dans ce dossier, mais une investigation se poursuivra pour tenter d’éclaircir les circonstances de cet évènement dans les prochains jours. Des témoins potentiels devraient notamment être rencontrés par les enquêteurs. L’homme et la femme impliqués le seront également.