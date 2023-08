Un quadragénaire a été grièvement blessé avoir été poignardé, mercredi soir dans une auberge de jeunesse située sur Le Plateau-Mont-Royal. Le suspect cinquantenaire a été arrêté peu après les faits par deux policiers, alors qu’il tentait de fuir à la course.

Selon les premières informations du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), l’agression armée a eu sur l’avenue Christophe-Colomb, près de l’avenue du Mont-Royal, dans une auberge de jeunesse.

Vers 19 h 30, lors de leur patrouille, deux policiers ont d’abord été alertés par un homme qui venait tout juste d’être poignardé, explique l’agente Véronique Dubuc, porte-parole du corps policier montréalais.

La victime, âgée de 48 ans, était alors « sérieusement blessée au haut du corps ». « Cette personne a ensuite indiqué aux policiers où se trouvait le suspect, qui courait sur l’avenue Christophe-Colomb en direction sud. Les policiers ont poursuivi le suspect à la course et procédé à son arrestation quelques mètres plus loin », a précisé Mme Dubuc.

D’après le récit du SPVM, le suspect aurait soudainement « fait irruption » dans l’auberge de jeunesse avant d’agresser sa victime à l’arme blanche, pour une raison qui était encore inconnue en toute fin de soirée.

À noter : la victime a été transportée dans un centre hospitalier, où on ne craint pas pour sa vie. Le suspect, lui, a été emmené dans un centre de détention, où il devrait rencontrer des enquêteurs prochainement.

Un vaste périmètre de sécurité a été érigé mercredi soir pour permettre aux enquêteurs de colliger un maximum d’informations.

D’éventuels témoins, dont les autres personnes qui se trouvaient dans l’auberge de jeunesse au moment des faits, pourraient être rencontrés pour tenter d’éclaircir les causes et les circonstances de cet évènement.