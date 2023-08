Pierre Ny St-Amand fait face à neuf chefs d’accusation, notamment de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre et de voies de fait graves sur deux enfants, et voies de fait causant des lésions corporelles sur quatre enfants.

(Laval) Plus de six mois après le drame de Laval, quand le chauffeur d’autobus Pierre Ny St-Amand a foncé dans une garderie, faisant deux morts et six blessés, la défense attend toujours des éléments de preuve pour pouvoir avancer dans la suite du processus judiciaire.

C’est ce qu’ont indiqué l’avocat de la défense et la procureure de la Couronne assignés au dossier, au palais de justice de Laval mardi matin.

Le 13 juin, les avocats avaient remis la comparution de M. St-Amand au 22 août, car l’enquête n’était toujours pas terminée. Des expertises sur l’autobus impliqué étaient toujours en cours, avaient-ils notamment affirmé.

Mardi matin, l’avocat de la défense, Me Julien Lespérance, et la procureure de la Couronne, Me Karine Dalphond, ont conjointement demandé de remettre la date de comparution au 26 septembre, en raison de délais dans la divulgation de la preuve.

Des rapports d’expertise et l'analyse de documents doivent encore être complétés du côté des enquêteurs de police et de la Couronne avant d’être transmis à la défense, a souligné Me Dalphond devant les journalistes.

« C’est un vraiment gros dossier, il y a beaucoup de preuves à analyser, entre autres concernant l’autobus », a aussi justifié Me Lespérance.

L’étape de divulgation de la preuve permet à la défense de l’accusé d’avoir accès à tous les éléments de preuve pour préparer sa stratégie.

Le rapport psychiatrique toujours sous scellé

Le 8 février, une onde de choc a parcouru le Québec quand Pierre Ny St-Amand, chauffeur à la Société de transport de Laval, a foncé avec un autobus de la Ville dans une garderie du quartier Sainte-Rose. Deux enfants ont été tués et six autres ont été blessés.

Selon les témoins sur place, Pierre Ny St-Amand est ensuite descendu de l’autobus dans un état agité et a tenté de se dénuder. Il a été maîtrisé par des voisins en attendant l’arrivée des policiers. Certains ont affirmé que le conducteur avait l’air « hystérique ».

Il fait face à neuf chefs d’accusation, notamment de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre et de voies de fait graves sur deux enfants, et voies de fait causant des lésions corporelles sur quatre enfants.

Plusieurs évaluations psychiatriques ont été demandées depuis. L’homme de 51 ans a été jugé apte à comparaître, c’est-à-dire qu’il est en mesure de comprendre le processus judiciaire.

L’évaluation psychiatrique permettant de déterminer la responsabilité criminelle de M. St-Amand au moment des faits a été complétée par des psychiatres de l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel en avril. Le rapport a cependant été placé sous scellé et demeure confidentiel. La défense n’a pas l’intention de demander de rendre ce rapport public, a confirmé devant les journalistes Me Lespérance.

Me Dalphond a souligné de son côté que l’évaluation psychiatrique de M. St-Amand n’est pas ce qui retarde la divulgation de la preuve.

Pierre Ny St-Amand se trouve toujours à l’Institut Philippe-Pinel. Questionné sur son état, son avocat Me Lespérance a dit qu’il va « bien ».

Quels délais pour la suite ?

La semaine dernière, un homme accusé de violence conjugale à Laval a pu s’en sortir en vertu de délais judiciaires jugés déraisonnables, rapportait Le Journal de Montréal.

Questionné sur les risques que les délais judiciaires viennent contrecarrer le procès de M. St-Amand, Me Lespérance ne s’est pas montré alarmé par cette nouvelle remise, rappelant que le plafond devrait être de 30 mois dans le cas du dossier de M. St-Amand.

« Ça ne m’inquiète pas du tout parce que c’est quand même un dossier qui a une importance particulière. Donc, je ne suis pas surpris que ça prenne quelques mois comme ça pour avoir une divulgation complète, a-t-il expliqué. Avec la prochaine date au 26 septembre, on est vraiment confiants que ça va être complet », a-t-il assuré.

Me Dalphond, pour sa part, a insisté sur le fait que les deux parties impliquées veulent aller de l’avant rapidement et que les dates pour fixer une enquête préliminaire - la prochaine étape du processus judiciaire - sont plus rapides à fixer qu’avant. « L’objectif, tant du ministère public que de l’avocat de défense, c’est vraiment de […] minimiser le temps de cour possible, avec une gestion efficace du dossier », a-t-elle lancé.