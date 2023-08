Le CN affirme qu’au total, « deux locomotives et cinq wagons ont déraillé en position verticale » lors de l’impact.

Une enquête ouverte pour déterminer la cause de l’incident

Une enquête a été ouverte jeudi pour déterminer la cause du déraillement de deux locomotives et cinq wagons d’un train de marchandises survenu en fin de journée mercredi, sur des rails appartenant au Port de Montréal, tout près du quai de l’Horloge.

Selon les premières informations disponibles, c’est une « obstruction » en lien avec les rails d’un train du Canadien National (CN) qui a causé cette immobilisation, aux alentours de 17 h 50, ralentissant conséquemment la circulation dans le secteur.

En parlant d’un « léger déraillement », la directrice des communications du Port de Montréal, Renée Larouche, a indiqué jeudi que son groupe et le CN « ont collaboré afin de rétablir la situation rapidement », soit en un peu moins de deux heures. « La situation est sous enquête en ce moment, comme nous le faisons toujours lorsqu’il arrive un évènement sur notre territoire », a ajouté Mme Larouche.

Chez le CN, le porte-parole Mathieu Gaudreault a souligné jeudi que la compagnie ferroviaire « s’excuse des inconvénients que cet incident a pu engendrer », en ajoutant lui aussi que « la cause de l’incident fait actuellement l’objet d’une enquête ».

L’organisation affirme qu’au total, « deux locomotives et cinq wagons ont déraillé en position verticale » lors de l’impact. « Plusieurs passages à niveau ont été bloqués pendant une heure, jusqu’à ce que nos équipes soient en mesure de les dégager », a détaillé M. Gaudreault, sans s’avancer davantage.

Au passage de La Presse, mercredi soir, des barrières avaient bloqué pendant plus d’une heure les touristes voulant traverser le chemin de fer comme il est normalement possible de le faire au Vieux-Port. Des employés les invitaient alors à emprunter des détours pour accéder aux trottoirs au bord de l’eau.

Bonne nouvelle, toutefois : aucune collision avec un autre véhicule n’a eu lieu et aucun blessé n’a été recensé, a confirmé le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). L’évènement n’est pas non plus de nature criminelle, a certifié le corps policier.

