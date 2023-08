Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a arrêté un homme et une femme de 19 ans après avoir reçu des informations concernant un homme dans la trentaine séquestré dans un logement.

La police de Montréal a éclairci les circonstances de cette arrestation filmée mercredi vers 17 h sur la rue Cherrier dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. La vidéo de l’opération policière circulait sur les réseaux sociaux depuis mercredi.

« Les policiers sont rapidement intervenus sur les lieux et ont localisé la victime de 30 ans à l’intérieur d’un véhicule dans lequel se trouvaient également deux autres personnes », indique l’agente Sabrina Gauthier, des relations médias du corps policier.

On aperçoit dans la séquence filmée la suspecte qui démarre son véhicule et s’enfuit sous les regards des patrouilleurs.

La voiture a toutefois rapidement percuté un arbre, permettant aux policiers d’arrêter les suspects.

Un homme et une femme de 19 ans ont été arrêtés en lien avec ce dossier et devraient comparaître jeudi.

Quant à la victime, on ne craint pas pour sa vie. On ignore le lien entre cet homme de 30 ans et les présumés assaillants.