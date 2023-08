Une admiratrice de Sébastien Delorme a plaidé coupable jeudi midi à un chef d’accusation de menace de mort contre l’ancienne tête d’affiche de District 31.

« Sébastien Delorme, c’est un trou de cul. Un mangeur de marde. Ses parents et ses enfants sont comme lui. Je vois ce gars-là et je le tue. Je vois ses enfants et ils sont morts », a écrit Fanny Charron sur Facebook le 26 août 2022.

L’accusée avait déjà communiqué avec sa victime à plusieurs reprises dans le passé.

La jeune femme de 33 ans a été condamnée à une absolution conditionnelle, peine qualifiée de « clémente » par la juge, qui a entériné la suggestion commune des avocates au palais de justice de Montréal. Si elle évite un casier criminel, Mme Charron sera soumise à des conditions strictes pendant trois ans.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE FACEBOOK DE FANNY CHARRON Fanny Charron

Elle ne pourra pas communiquer avec Sébastien Delorme ainsi que ses deux enfants et sa conjointe, Pénélope Cordeau, ni les approcher à moins de 100 mètres. L’internaute entichée des vedettes devra en outre s’abstenir de faire mention des quatre membres de la famille dans les réseaux sociaux.

Mme Charron doit respecter des conditions similaires depuis son arrestation à sa résidence de La Prairie, il y a près d’un an. Deux nuits passées en détention se sont avérées « pénibles » et « dissuasives », a expliqué l’avocate de la défense, Me Delphine Tremblin.

« Ça explique en partie »

Vêtue d’un short et d’un coton ouaté noir, l’admiratrice de l’interprète de « Poupou » dans District 31 a reconnu jeudi avoir proféré des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles après une « frustration » à l’égard du comédien, qui tient maintenant la vedette dans la quotidienne Indéfendable.

Selon Me Tremblin, la jeune femme traversait une « période difficile » et présentait une « fragilité psychologique » au moment des faits.

« Ça n’excuse pas, mais ça explique à certains son comportement inhabituel », a commenté la juge lors du prononcé de la sentence.

Le tribunal a accepté d’entériner une absolution notamment parce que l’accusée n’a pas d’antécédents judiciaires, qu’elle se plie à ses conditions depuis bientôt un an et qu’elle a exprimé des regrets et des remords. La jeune femme a d’ailleurs rédigé une lettre d’excuses à l’intention de M. Delorme.

Le comédien a été consulté pendant les procédures et s’est dit satisfait de la sentence et des conditions, selon les avocates des deux parties.