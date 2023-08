La police de Montréal a procédé jeudi à une troisième perquisition en quelques semaines dans les locaux de l’entreprise FunGuyz, qui vend illégalement des champignons hallucinogènes à Montréal. Le commerce avait rouvert ses portes après les deux premières opérations s’y étant tenues depuis juillet.

C’est « un peu avant midi » que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) affirme avoir procédé à cette troisième perquisition dans l’établissement situé au coin de la rue Ontario Est et de l’avenue Papineau. Au passage de La Presse, en début d’après-midi, des patrouilleurs surveillaient la devanture du commerce pendant que d’autres entraient et sortaient de celui-ci.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE La chaîne de magasins de champignons magiques Funguyz, qui compte déjà 11 magasins en Ontario, souhaite tout de même s’établir à travers la province dans les prochaines semaines avec deux boutiques à Montréal, une à Laval et une à Trois-Rivières.

« Nos enquêteurs sont sur les lieux. C’est une opération qui est en cours. Un bilan de la situation sera ultérieurement diffusé », s’est limité à dire jeudi l’agent Julien Lévesque, porte-parole de la police montréalaise, lorsque joint au téléphone en début d’après-midi.

Selon nos sources, la police souhaite accentuer la pression sur Fun Guyz, qui a rouvert ses portes deux fois malgré des perquisitions ces dernières semaines. Cette fois, l’objectif serait non seulement de saisir les produits vendus, mais aussi le commerce en lui-même en s’adressant aux tribunaux.

Le 11 juillet, lors de l’ouverture officielle de l’établissement, une première descente policière s’était tenue dans les locaux de Funguyz. Quatre personnes avaient alors été arrêtées et une enquête avait été ouverte, et du matériel avait été saisi.

« On s’attend à ce qu’il y ait une descente de police, c’est arrivé à tous nos commerces. Si ça arrive, on va rouvrir tout de suite après », avait déclaré en matinée le copropriétaire Hector Hernandez, qui ne se disait pas du tout inquiet.

Peu après, ladite boutique a en effet été rouverte. Puis, neuf jours plus tard, le 20 juillet dernier, cinq personnes avaient de nouveau été arrêtées et deux autres endroits, en plus du magasin FunGuyz, avaient été perquisitionnés.

Il s’agissait alors d’un appartement situé au deuxième étage de la boutique et d’un autre localisé sur l’île de Montréal. La police avait alors des raisons de croire qu’il s’agissait d’endroits où la marchandise était entreposée.

Rappelons que la production, la vente et la possession de champignons magiques sont illégales au Canada. Depuis janvier 2022, il est possible d’y avoir accès légalement à des fins thérapeutiques, mais l’accès est toutefois très limité.

Avec Alice Girard-Bossé, La Presse