Un bris de conduite d’eau dans le quartier Saint-Michel à Montréal force l’évacuation de plusieurs résidants.

Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) confirme que plusieurs citoyens ont dû être évacués en lien avec une inondation à l’intersection de la rue Bélanger et de la 17e Avenue.

Selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), plusieurs rues ne sont pas accessibles entre la 15e Avenue et 20e Avenue, et entre la rue Bélanger et la rue Jean-Talon.

« Un bris d’aqueduc majeur s’est déclaré. […] Nos équipes sont sur place pour colmater la fuite, réparer la conduite et assurer la sécurité. Merci d’éviter le secteur », a indiqué la mairesse de Montréal Valérie Plante sur les réseaux sociaux.

Le Centre Étienne-Desmarteau, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, sera ouvert pour les citoyennes et citoyens qui ont besoin de soutien, ajoute-t-elle.