(Montréal) Les cadavres de deux personnes ont été trouvés en début de nuit, jeudi, à l’intérieur d’une résidence de l’arrondissement de Lachine, dans le sud-ouest de Montréal.

La Presse Canadienne

Le dossier de la police à ce sujet faisait aussi état d’une personne portée disparue.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a précisé à l’aube qu’il s’agissait de morts suspectes. On ignorait si les cadavres portaient des marques apparentes de violence et leur sexe et âges approximatifs n’avaient pas encore été déterminés.

Vers 0 h 15, la disparition d’une personne a été rapportée aux autorités. Environ une heure et 15 minutes plus tard, cette information a mené des policiers à se présenter à une maison de la Terrasse J.-S.-Aimé-Ashby, dans un secteur résidentiel de Lachine.

Ils ont fait la découverte des deux corps inanimés ; les décès ont été constatés sur place.

D’autre part, en début de matinée, la police restait sans nouvelles de la personne portée disparue.

On ignorait si des liens unissaient cette personne et celles qui ont été trouvées mortes.

Un vaste périmètre de sécurité a été érigé autour de la résidence de la Terrasse J.-S.-Aimé-Ashby. Des enquêteurs de l’escouade des crimes majeurs du SPVM ont entrepris leur travail dans le but de résoudre cette affaire et un poste de commandement mobile a été stationné sur les lieux.